Insegnante prende in braccio il suo studente disabile per saltare la corda

Insieme anche nel gioco, perché un bravo insegnante educa attraverso l’esempio e la vicinanza. E’ quanto ha fatto João Hoffmann della scuola di Taubaté (San Paolo) che, per permettere al suo studente costretto su una sedia a rotelle di giocare insieme ai propri compagni, lo ha preso in braccio ed ha saltato la corda con lui.

João ha un passato da allenatore personale, ma è soprattutto un educatore che tratta la disabilità, abbattendo le barriere, perché insegna ai suoi alunni l’importanza dell’inclusione, facendolo anche attraverso gesti dimostrativi.

“Amo lavorare con i bambini per il potere trasformativo che l’educazione ha. Mi sforzo di fare del mio meglio perché so che il mio lavoro può avere un impatto sulle loro vite per sempre. Non c’è prezzo da pagare per vedere il mondo di un bambino ingrandirsi".

Grazie al suo metodo di insegnamento inclusivo, ora Heitor è felicissimo di partecipare alla lezione di educazione fisica con il suo insegnante João: "La lezione di educazione fisica non era sempre così divertente, gli insegnanti finivano per andarsene perché era disabile e non avevano modo di includerlo. Ora è molto diverso. I suoi giorni preferiti sono martedì e giovedì, quando ci sono lezioni di educazione fisica. Il lavoro svolto da João è straordinario.”, ha dichiarato la madre Natália Nascimento Magalhães.

Un insegnante speciale, João, per uno studente speciale, Heitor, che, grazie alle riprese di un altro educatore sono diventati protagonisti di un video virale da 700 mila visualizzazione e 16 mila condivisioni.

Credits photo: Facebook/joaohoffmann.personal