In UK arriva il distributore di prosecco: il Consorzio minaccia azioni legali

Nel Regno Unito è arrivata una novità che ha fatto andare su tutte le furie gli italiani. Si tratta di un distributore automatico del tutto simile ad un bancomat che, invece di erogare banconote, eroga "prosecco".

Come mostrano le immagini postate sui social, infatti, ha uno schermo simile a quello dei bancomat ma, al posto della fessura dalla quale si ritirano i soldi, c'è una fontana da cui fuoriesce il vino tipico prodotto in Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Accanto alla macchina, poi, sono disposti i calici che i clienti possono usare per servirsi da bere (ma senza esagerare).

La curiosa macchina è stata battezzata APM (che sta per “Automatic prosecco machine") ed è stata installata a Londra dalla Vagabond Wines (una catena di enoteche) proprio dove un tempo sorgeva un bancomat.

La trovata, però, non è affatto piaciuta a chi tutela le caratteristiche di questo prodotto Doc. Infatti per il Consorzio del Prosecco Doc si tratta di una vera e propria frode nei confronti dei consumatori inglesi, ma è soprattutto un danno d'immagine per il prodotto.

Stefano Zanette, presidente del Consorzio, ha infatti minacciato di agire per vie legali per evitare che questa e altre iniziative in tutto il mondo possano recare danno alla denominazione, ad esempio vendendo il vino alla spina come Prosecco (come accaduto nel Regno Unito).

(Credits photo: Instagram/vagabondwines)