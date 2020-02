Oscar 2020: Keanu Reeves (bellissimo) sul red carpet accompagnato dalla madre

Keanu Reeves ha partecipato alla 92esima edizione degli Academy Awards presentandosi (a sorpresa) in compagnia di sua madre e non della (presunta) fidanzata, l'artista Alexandra Grant (47 anni) che tutti si aspettavano di vedere accanto a lui dopo le recenti apparizioni pubbliche.

Per l'occasione l'attore 55enne ha invece posato a braccetto con la costumista Patricia Taylor sul red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles affascinando tutti con il suo impeccabile look. Per lui, smoking nero, capelli lunghi e barba incolta sale e pepe. Sua madre, invece, ha optato per un look total white, con tacco alto e gioielli Cartier.

Pur avendo prestato la sua voce ad uno dei personaggi di "Toy Story 4" in nomination all'Oscar nella categoria miglior film d'animazione, Reeves non concorreva per alcuna nomination. Essendo attualmente impegnato con le riprese di John Wick 4 e Matrix 4, l'attore ha avuto il piacere di godersi una serata libera in compagnia di sua madre in occasione della prestigiosa serata degli Oscar 2020.

(Credits photo: foxnews.com)