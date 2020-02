Ciara: la tempesta che sta paralizzando l’Europa

La tempesta Ciara, così è stata soprannominata dall'Università di Berlino, sta provocando enormi disagi e ingenti danni in gran parte dell’Europa. I Paesi del Nord, dalla Francia alla Germania passando per la Gran Bretagna, sono i più colpiti. Nel solo Regno Unito in 24 ore è caduta la stessa quantità di pioggia registrata nell'ultimo mese e mezzo. Forti le raffiche di vento che raggiungono anche i 150km/h su molte Nazioni.

Il traffico aereo e quello ferroviario sono paralizzati e circa mezzo milione di persone sono rimaste senza elettricità. Rimane alto l’allarme inondazioni e straripamenti. E la situazione non sembra possa migliorare dal momento che, secondo le previsioni meteo, nelle prossime ore sono attesi ghiaccio e neve in molte regioni. British Airways ha informato i propri passeggeri che i disagi continueranno, invitandoli a verificare in tempo reale lo stato del proprio volo.

A causa delle piogge torrenziali e del forte vento è stata rinviata anche la partita di Premier League fra Manchester City e West Ham. A Parigi è stata chiusa la Tour Eiffel e in tutto il Paese sono 27 i dipartimenti posti ancora oggi in stato di allerta arancione. Proprio in Francia e in Germania si registrano le prime due vittime della tempesta Ciara.

La notizia meno confortante per l’Italia è che il maltempo arriverà a interessare, seppur indirettamente, anche la nostra penisola, con forti raffiche di Libeccio che raggiungerà i 70-90 km/h sui settori occidentali italiani. I mari saranno in burrasca, soprattutto quello Ligure. In aumento, invece, le temperature.