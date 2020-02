Agli Oscar hanno dimenticato di includere Luke Perry nel video commemorativo degli artisti scomparsi

“In Memoriam", è il video commemorativo dedicato agli artisti scomparsi nel 2019 che viene proiettato durante la notte degli Oscar per omaggiare le personalità del cinema venute a mancare nell’ultimo anno. Tra queste mancava proprio l’amato protagonista di “Beverly Hills”, scomparso prematuramente a soli 52 anni.

Il video, accompagnato dalla voce di Billie Eilish che cantava Yesterday dei Beatles, è stato uno dei momenti più toccanti della kermesse, rovinato però, secondi i fan, dalla colpevole mancanza di una star tanto amata come Luke Perry.

“Ma come hanno fatto a dimenticarsi di lui?”, commentano i fan dai social. “E’ stato un grave errore”. La gaffes non è passata inosservata anche perché l’attore è stato protagonista di un cameo in “C’era una volta a … Hollywood” che aveva guadagnato la nomination come Miglior film.

Luke Perry's last movie was Once Upon a Time in Hollywood. The man was more talented than most current actors' left pinky. Can't throw his photo up for .4 seconds at the Oscars? That's some bullshit. pic.twitter.com/J8ucjvIca9