Leonardo DiCaprio ufficializza la relazione con Camila Morrone agli Oscar 2020

Bellissima e di sicuro invidiatissima da tutte le fan di Leo: si tratta della modella 22enne Camila Morrone, che ha rubato il cuore del bel DiCaprio. I due farebbero coppia fissa dal 2017 e in occasione degli Oscar 2020 si sono fatti vedere in sala seduti l’uno accanto all’altra.

Sembra che la differenza di età non sia un problema per loro. "Ci sono moltissime coppie a Hollywood - e nel mondo - che funzionano nonostante la differenza di età. Penso che ognuno dovrebbe poter uscire con chi vuole", ha commentato tempo fa al Los Angeles Times la modella argentina.

Love to see Camila Morrone sitting proudly next to Leo at the #Oscars pic.twitter.com/v5DEFpoKnD — Ria (@BarstoolRia) February 10, 2020

Dopo aver a lungo mantenuto il riserbo, DiCaprio ha desiderato la presenza della sua affascinante compagna proprio in occasione di un evento per lui significativo. Quest’anno infatti, Leonardo DiCaprio aveva conquistato una nomination come miglior attore protagonista per il ruolo di Rick Dalton in "C'era una volta... a Hollywood". Il premio alla fine è andato al collega Joaquin Phoenix per il suo ruolo in Joker.