Morto a 25 anni Raphael Coleman: aveva recitato in "Tata Matilda"

Raphael Coleman è morto improvvisamente all'età di 25 anni, stroncato da un collasso. L'attore inglese non soffriva di alcun problema di salute. A riportare la notizia è stato il DailyMail.

Coleman aveva trovato la notorietà molto presto, recitando nel ruolo di Eric Brown al fianco di Emma Thompson nel film "Tata Matilda". L'attore inglese aveva preso parte anche a film come "It’s Alive" di Josef Rusnak (2008) e "Il quarto tipo" di Olatunde Osunsanmi (2009).

Negli anni dell'adolescenza, però, si era allontanato dal mondo del cinema per seguire la sua passione per l'ambiente. Raphael, infatti, era diventato biologo, specializzandosi come sub. Poi, dopo diversi viaggi (in Thailandia, Costa Rica e Indonesia) aveva abbracciato la causa di Extinction Rebellion, un movimento socio-politico non violento che lotta contro i cambiamenti climatici e il collasso ecologico del quale gestiva i social con il nome di Iggy Fox.

Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia tramite i social. Il patrigno, Cartsen Jensen, ha raccontato su Facebook che Raphael venerdì scorso ha avuto un collasso e non è stato possibile rianimarlo. Sua madre, poi, ha voluto dargli il suo addio su Twitter, scrivendo: "Riposa in pace il mio amato figlio Raphael Coleman, alias Iggy Fox. È morto facendo ciò che amava, lavorando per la causa più nobile di tutte. La sua famiglia non potrebbe essere più orgogliosa. Celebriamo tutto ciò che ha realizzato nella sua breve vita e apprezziamo la sua eredità".

(Credits photo: birminghammail.co.uk)