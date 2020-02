Ballerina di pole dance cade da 4 metri mentre è a testa in giù: operata

È accaduto nello Stato del Texas durante uno spettacolo hot in uno strip club. Genea Sky, una giovane ballerina di pole dance si stava esibendo con una collega sul palco.

La donna aveva scalato il palo fino alla cima. Si trovava infatti a testa in giù e ad oltre 4 metri d'altezza quando, per motivi ancora da accertare, è scivolata rovinosamente sul palco, battendo violentemente il volto. La ballerina è stata immediatamente soccorsa ed è stato necessario potarla in ospedale per le opportune cure mediche.

Il video, registrato da qualcuno nel pubblico che stava assistendo alla sua performance, è stato postato sui social ed è diventato subito virale.

Visualizza questo post su Instagram Ladies please be careful. @genea_sky (link in bio) Un post condiviso da Blunt Slut (@frenchvanillaaaaaa) in data: 9 Feb 2020 alle ore 3:31 PST

Dopo l'incidente, la ballerina ha voluto postare un video sul proprio account Instagram per ringraziare i suoi numerosi sostenitori, rassicurarli e raccontare le conseguenze della caduta.

La pole dancer ha spiegato nel video di essersi rotta la mascella e di doversi sottoporre a un intervento chirurgico. Poi ha aggiunto di essersi rotta anche alcuni denti e di essersi slogata una caviglia. "Ma, a parte i punti e tutto questo, sto bene. Non ho arti rotti, me ne sono andata da sola sulle mie gambe. Mi sono alzata subito dopo che è successo".

(Credits photo: pluralist.com)