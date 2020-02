The Irishman non ha vinto nulla agli Oscar ma Martin Scorsese l’ha presa con filosofia

Dieci candidature e nessuna statuetta: questo è il triste e inaspettato risultato ottenuto dal film “The Irishman”, diretto da Martin Scorsese, pellicola che in molti davano come favorita. E invece è stata battuta da quella sudcoreana dal titolo “Parasite”, che si è aggiudicata ben 4 statuette, tra le quali quella come Miglior Film e quella per la Miglior Regia.

Di fronte al duro verdetto dell’Academy, Martin Scorsese non ha proferito parola fino a oggi, quando ha deciso di rompere il silenzio postando una divertentissima foto su Instagram. In questo scatto il regista tiene in braccio il cagnolino della figlia Francesca, Yeti, mentre con l’altra mano tiene il Sonny Bono Visionary Award, l’unico trofeo vinto da “The Irishman” lo scorso novembre, al Palm Springs International Film Festival.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martin Scorsese (@martinscorsese_) in data: 10 Feb 2020 alle ore 6:32 PST

L’espressione accigliata del volto di Scorsese in questa foto la dice lunga: nel post non ha scritto nulla, è stata sua figlia, nei commenti, a chiedere ai fan di dare un titolo all’immagine. Questo scatto, in realtà, dimostra che Scorsese l’ha presa con filosofia e anche con un po’ di autoironia. La pensano così anche i suoi fan che gli suggeriscono, appunto, di non prendersela, perché a un maestro come lui non servono premi.