Ilona Staller contro il taglio dei vitalizi: "Prendo quanto danno ai neri"

Ilona Staller si scatena contro il taglio dei vitalizi dei deputati che ha coinvolto anche lei, in quanto ex parlamentare. L'ex attrice porno non usa mezzi termini sfogandosi con i giornalisti della Camera.

«Da 3.100 lordi che prendevo, mister “genio” mi ha messo mille euro al mese... nel frattempo potevo anche morire di fame se non mi davo da fare» e aggiunge: «Ma con un governo così mi sa che me ne vado dall'Italia».

Ma non è tutto. L'ex parlamentare, che sottolinea di essere stata eletta dal popolo italiano con 20mila voti, lamenta la differenza con i colleghi senatori (per cui potrebbero essere ripristinati i vitalizi) definendo gli ex deputati "pecore nere".

Poi, non soddisfatta, l'attrice hard ungherese naturalizzata italiana continua: "Se riesco a vivere con quei soldi? No, non ci riesco... Prendo quanto danno a quelli che vengono dall'estero, i neri neri neri, e sono bianca bianca bianca...".

«In questo momento - dice la Staller - in Italia non c'è nessun partito che mi rappresentata. Io sono una democratica, simpatica. Sono di sinistra, lo sono sempre stata. Sono una persona schietta, libera mentalmente. Sono per il popolo italiano».

(Credits photo: Instagram/cicciolina_official)