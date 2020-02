GF Vip, tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro scoppia la passione

Ormai non riescono più a nascondere la loro attrazione reciproca: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono lasciati andare a baci ed effusioni hot in piscina nella casa del Grande Fratello Vip.

L’ex compagna di Francesco Sarcina e il figlio 28enne degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi si sono fatti travolgere dalla passione: Clizia è entrata in acqua e poi ha invitato Paolo a seguirla dicendogli “Dai che è caldissima, ti avevo chiesto un bacio”. A quel punto il giovane l’ha raggiunta a nuoto “Ma ci dobbiamo regolare”, le ha risposto, intento a frenare i propri impulsi.

Poco dopo, però, è bastato uno sguardo per far cadere tutti i buoni propositi: “Non me ne frega niente, vieni qua”, ha detto Paolo, baciando intensamente Clizia. In realtà, i due si erano baciati anche poco prima, sotto lo sguardo di alcuni altri concorrenti del reality.

Di fronte a quella scena, ad esempio, Pago si è detto felice di vederli finalmente lasciarsi andare: “Mi sembra di avere 15 anni e di avere i compagni di classe che mi guardano!”, gli ha detto Paolo. “Sono bellissimi”, ha commentato, invece, Antonella Elia mentre osservava la romantica scena in piscina.