Rinoceronte nero morto di fame in uno zoo in Francia: scoppia la polemica

Si chiamava Jacob il rinoceronte nero di 28 anni morto in uno zoo di Pont-Scorff, in Francia, dove viveva da 12 anni. La morte dell'animale risale allo scorso 31 dicembre, ma solo in questi giorni sono stati resi noti i risultati dell'autopsia effettuata sul suo corpo su richiesta dell'associazione Rewild.

L'indagine ha rivelato che le cause della morte dell'animale sarebbero rintracciabili nel cattivo stato di cura: Jacob è morto di fame e lesioni. L'animale presentava gravi lesioni orali che gli impedivano di nutrirsi correttamente. Di conseguenza soffriva anche di un evidente indebolimento dell'organismo e di atrofia muscolare.

Jacob non era vecchio. Un rinoceronte può vivere fino a 50 anni. Ma questi animali, originari dell'Africa, hanno bisogno di un clima adatto e di ampi spazi in cui muoversi. E Jacob ha vissuto tutta la vita in condizioni assolutamente inadatte alla sua natura.

La notizia della sua morte e, soprattutto, delle cause, ha sollevato indignazione e polemiche. Lo zoo di Pont-Scorff era stato rilevato dalla ONG Rewild proprio per tentare di mettere in salvo i 560 esemplari di animali che ospitava, come leoni, elefanti, giraffe, panda rossi e lupi. Ma questo, evidentemente, non è stato sufficiente.

(Credits photo: fr24news.com)