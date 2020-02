Ashley Graham sulla gravidanza: "Nessuno parla del recupero che le mamme devono affrontare"

Diventare mamma è la cosa più bella del mondo. Di questo parere è anche Ashley Graham, modella plus size, che ha avuto un figlio poche settimane fa. "Ma non è tutto rosa e fiori", avverte. Qualche giorno fa, Ashley ha pubblicato una foto del suo corpo dopo il parto. Un corpo trasformato che deve fare i conti con un recupero e una guarigione. "Dopo tutti questi anni nella moda, non avrei mai potuto immaginare che la biancheria intima usa e getta sarebbe il mio capo di abbigliamento preferito, ma eccoci qui!", ha scritto la neo mamma. "Nessuno parla del recupero e della guarigione attraverso cui le nuove mamme devono passare. Non è facile", ha aggiunto.

La modella ha spiegato che ha dovuto affrontare molti ostacoli solo per poter parlare di cosa devono affrontare le donne in questi 9 mesi. Mesi meravigliosi, ma anche intensi, dove pian piano le forme cambiano e ci si deve abituare alla nuova taglia. Ashley ha mostrato il suo fisico durante tutta la gestazione, e non si è vergognata di far vedere le imperfezioni e le smagliature. Tutte le mamme dovrebbero fare così.