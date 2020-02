Cameriera riceve una mancia da 2mila dollari: spopola negli USA la #2020tipchallenge

Si chiama #2020tipchallenge ed è la nuova (generosissima) sfida social che dall'inizio di quest'anno sta spopolando negli Stati Uniti. La challenge consiste nel donare una mancia del valore compreso tra i 2,20 e i 2.020 dollari ad un facchino, cameriere o barista e condividere il gesto sui social con l'hashtag.

L'ultima in ordine di tempo ad essere diventata (fortunatissimo) bersaglio dell'iniziativa è stata Leena, una cameriera dell'Harvest Market di Swansea (Massachusetts), che si è vista lasciare una mancia di ben 2mila dollari per una consumazione di appena 12 dollari da parte di un anonimo cliente che è letteralmente scomparso prima che la donna potesse ringraziarlo. Quando Leena ha visto la generosa mancia (ovviamente) non credeva ai suoi occhi.

Ma questo è solo l'ultimo episodio eclatante in ordine di tempo. Ad inizio anno in Michigan anche la cameriera Danielle Franzoni aveva ricevuto una mancia da 2.020 dollari per un conto di 23 dollari. Tra i vip che hanno già partecipato alla sfida social c'è Donnie Walhberg, che, come testimonia un tweet di sua moglie Jenny McCarthy, lo scorso 1 gennaio avrebbe lasciato una mancia di 2.020 dollari ad un cameriere della catena di ristoranti Ihop.

