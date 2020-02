Shannen Doherty torna a parlare del cancro: "Lo affronterò con dignità e grazia”

Shannen Doherty, l'attrice diventata celebre per aver interpretato il ruolo di Brenda nella serie cult degli anni '90 "Beverly Hills 90210", è tornata a parlare del tumore al seno.

L'attrice aveva intrapreso per la prima volta questa dura battaglia nel 2015, condividendo tutto il suo percorso attraverso i social, e nel 2017 aveva gioito con gli stessi fan dichiarando che il cancro era finalmente in remissione. Solo qualche giorno fa, però, si era trovata costretta ad annunciare in una toccante intervista che il cancro è tornato e che, questa volta, è al quarto stadio.

Poche ore fa Shannen ha pubblicato un nuovo post su Instagram: una foto che la ritrae a cavallo, accompagnata da una lunga didascalia in cui innanzitutto ringrazia chi continua ad incoraggiarla: “Voglio ringraziare tutti voi per l’amore, le preghiere e il sostegno. È un momento strano e mi manca la terra sotto i piedi”.

L'attrice continua scrivendo: “Dire che sono stressata è un eufemismo. Dire che sto lottando è riduttivo. Ma credo che troverò il mio sostegno. Scaverò in profondità per trovare la forza di cui ho bisogno per affrontare tutto. Prego affinché io riesca a farlo con dignità e grazia”.

Shannen preannuncia che anche questa volta non escluderà i fan dalla sua vita: “Ho così tanto da dire. E così tanto da condividere. Lo farò. Per ora sappiate quanto siete in grado di sollevarmi”.

