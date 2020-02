Macaulay Culkin difende Michael Jackson: "Non mi ha mai violentato"

"Non mi ha mai fatto niente. Non l'ho mai visto fare nulla del genere. E, soprattutto in questo momento, non avrei motivo per dire una bugia. Ormai è morto...". Con queste parole l'ex bambino prodigio e attore, Macaulay Culkin parla di Michael Jackson e dell'ambigua amicizia nata tra i due (avevano 22 anni di differenza), scoppiata negli anni '90. Ma aggiunge anche: "Non dirò che è alla moda o qualcosa del genere, ma sicuramente questo è un buon momento per parlare. E se avessi qualcosa da dire lo farei sicuramente".

In una lunga intervista rilasciata al magazine Esquire, l’attore trentanovenne ha parlato del suo legame con il Re del Pop e dei pettegolezzi che per lungo tempo lo avevano riguardato a proposito di possibili molestie sessuali da parte di Jackson.

Tra le altre cose rivela che vorrebbe continuare a fare l'attore ma le cose non stanno andando così bene. A quanto pare avrebbe provato a fare un’audizione per un film nominato agli Oscar 2020, che si è rivelata un disastro. Per la prima volta dopo 8 anni, l'attore ha fatto un provino per "C'era una volta ... a Hollywood", ma ha commentato: "E' stato un vero disastro. Non mi sarei assunto neanche da solo. In genere sono comunque terribile nel fare i provini e questa è stata la mia prima audizione in circa otto anni".