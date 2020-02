21enne muore dopo aver ingerito delle pillole dimagranti (tossiche)

Eloise Parry, una studentessa 21enne di Shrewsbury (Gran Bretagna) è morta dopo aver assunto delle pillole per dimagrire. La scomparsa della giovane risale al 2015, ma in questi giorni, nel corso del processo, sono emerse le reali cause che hanno portato alla sua morte.

Il tribunale britannico sostiene che all'interno delle pillole assunte da Eloise vi fossero delle sostanze chimiche (dette DNP) usate durante la Prima Guerra Mondiale per la produzione di munizioni. Questa sostanza, pubblicizzata come "dimagrante", comporta effetti collaterali letali, come l'arresto cardiaco e una grave insufficienza che interessa diversi organi.

Il pubblico ministero ha individuato il 32enne Bernard Rebelo di Gosport (Hampshire) quale responsabile dell'acquisto della sostanza nel 2013 da una fabbrica chimica in Cina. Lo stesso Rebelo l'avrebbe poi rivenduta in forma di pillole a diverse persone in tutto il mondo, tra cui Eloise Parry, attraverso diversi siti web (ora rimossi).

Per questo l'uomo ora è sotto processo con l'accusa di omicidio colposo.

