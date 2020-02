“Non arrabbiatevi e sorridete”, ecco l’elisir di lunga vita secondo l’uomo più vecchio del mondo

Si chiama Chitetsu Watanabe, è un cittadino giapponese ed è appena entrato nel Guinness dei primati per la sua incredibile longevità: l’uomo, infatti, è riuscito ad arrivare alla veneranda età di 112 anni e attualmente è l’uomo più vecchio del mondo. Qual è il suo segreto? “Non arrabbiarsi mai e sorridere sempre”, ecco la ricetta dell’elisir di lunga vita secondo Chitetsu, il quale vive anche una vita sana, concedendosi solo qualche peccato di gola ogni tanto, come ad esempio un budino al caramello.

Chitetsu è nato il 5 marzo del 1907 a Niigata, nel nord-ovest del Giappone: oggi risiede in una casa di riposo nella sua città natale ed è proprio lì che ha ricevuto la certificazione del record raggiunto. Prima di lui il più vecchio era un altro giapponese, Masazo Nonaka, morto a gennaio a 112 anni e 266 giorni. C’è però una donna, Kane Tanaka, sempre una cittadina giapponese, che batte la concorrenza maschile: la signora ha da poco festeggiato il suo 117esimo compleanno.

Il Giappone ha una delle più alte aspettative di vita del mondo e conta oltre 70.000 centenari in tutto il Paese, su una popolazione totale di circa 126 milioni di abitanti. Jeanne Clement, cittadina francese deceduta nel 1997 a 122 anni e 164 giorni, resta comunque ad oggi imbattuta per la sua longevità.