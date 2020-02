Bimbo in ospedale per una challange di Tik Tok: la denuncia di una madre su Facebook

Su Tik Tok, il nuovo social che spopola tra gli adolescenti, non girano soltanto sfide di danza e musica, ma ci sono anche pericolosissime challenge che possono perfino mettere a rischio la vita dei più giovani.

Lo denuncia Valerie Hodson, una madre sudamericana che ha deciso di condividere su Facebook le foto e la storia di suo figlio, caduto vittima della "Skullbreaker Challenge", che sta già spopolando soprattutto in Sud America.

La sfida (che letteralmente significa proprio "spacca testa") coinvolge tre persone che devono saltare in modo alternato di fronte alla fotocamera del cellulare. La vittima inconsapevole viene messa al centro e, quando arriva il suo turno, durante il salto viene colpita con un calcio violento per farla atterrare sbilanciata all'indietro. La caduta (inevitabile) può ovviamente avere conseguenze anche gravi.

Valerie su Facebook scrive: «Ho riflettuto prima di scrivere il post, ma sento che ci deve essere consapevolezza su questo scherzo virale crudele e maligno. Mercoledì a mio figlio è stato chiesto di fare una gara di salto con i suoi 2 “amici”. Quando ha saltato, i 2 ragazzi lo hanno preso a calci, il più forte possibile… È atterrato forte sulla schiena e sulla testa, mentre ha faticato ad alzarsi ha perso conoscenza, è caduto in avanti sbattendo la faccia. Gli addetti della scuola lo hanno aiutato, mentre i 2 ragazzi che erano con lui ridevano anche se mio figlio era svenuto sul terreno. Portato di corsa in ospedale, ha un trauma cranico, punti sul volto, tagli gravi all’interno della bocca e 2 denti davanti che si devono tenere d’occhio. Questo a quanto pare è uno scherzo virale di Tik Tok che viene girato per guadagnare like sui social».

Valerie Hodson ha raccontato tutto questo nella speranza che cose di questo tipo non accadano ad altri bambini.

(Credits photo: Facebook/Valerie Hodson )