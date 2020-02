Oggi è il Galentine's Day: cos'è questa ricorrenza e perché celebrarla

Tutti sanno che il 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati. Ma non tutti sono al corrente che il giorno prima, il 13 febbraio (esattamente oggi), si celebra il Galentine's Day. Cos'è questa ricorrenza? E perché è importante non farla passare inosservata? Tutto nasce con la serie tv "Parks and Recreation": è stata propria la protagonista, Leslie Knope, a nominarla per la prima volta. Da quel momento in poi, anche se ancora non è riconosciuto ufficialmente, questo giorno ha preso sempre più importanza e sono molte le aziende che lo usano per scopi pubblicitari.

Il 13 febbraio è la festa dedicata alle amicizie, a quelle relazioni importanti che fanno parte della nostra vita e senza le quali non potremmo stare. È un modo per rendere omaggio alle donne che festeggiano le altre donne, ed è importante per ricordaci le cose fondamentali della vita.

"Ogni 13 febbraio io e le mie amiche lasciamo a casa mariti e fidanzati e ci troviamo per festeggiare in grande il Galentine’s Day". È con queste parole che la protagonista della serie annuncia la ricorrenza. Durante questa giornata, le amiche dedicano del tempo al loro rapporto. A cena fuori, in una Spa, o semplicemente un pomeriggio passato insieme a fare shopping: la festa può essere festeggiata in qualsiasi modo, l'importante è stare insieme.