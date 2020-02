Invece del bouquet, sposa lancia un gatto di peluche per incentivare le adozioni

L'ideatrice di questa insolita iniziativa è Karen Marmo, una sposa amante dei gatti, più che delle tradizioni.

Karen, infatti, mentre organizzava il suo matrimonio, ha pensato di fare un gioco che potesse coinvolgere tutti gli invitati, indipendentemente dallo stato civile e dal sesso. Così ha deciso di sostituire al classico bouquet un bel gatto di peluche, per individuare tra i partecipanti il prossimo che ne avrebbe adottato uno.

Intevistata, Karen ha spiegato: «Ho pensato che sarebbe stato un modo divertente per includere tutti, indipendentemente dal genere o dallo stato civile, ed è stato molto “me” poiché tutti sanno che sono ossessionata dai gatti»

Come è finita? A prendere (involontariamente) il gatto di peluche è stata la sua amica Emma che, essendo allergica, non ha potuto adottare un gatto. Per compensare la mancata adozione, però, Emma ha fatto una donazione al gattile locale della sposa.

Insomma, quella di Karen è stata sicuramente un'idea simpatica, coinvolgente e utile per sostenere le adozioni.

(Credits photo: thedodo.com)