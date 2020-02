I Goonies torneranno in una nuova serie TV su Fox

Non sarà un vero e proprio sequel, un remake o un reboot, come si vociferava da tempo, ma i fan dei Goonies saranno comunque felici di sapere che Fox ha ordinato la realizzazione di una serie TV incentrata sulla pellicola cult degli anni ’80.

Al momento la serie non ha ancora un titolo, ma si sa che racconterà la storia di Stella Cooper, un'insegnante che, non riuscendo a trovare successo a New York City, torna nella sua cittadina e aiuta un gruppo di studenti (aspiranti cineasti) a realizzare un remake della loro pellicola preferita (I Goonies, appunto).

La serie ha tutte le carte in regola per non deludere le aspettative dei veri appassionati del celebre film. A sviluppare la serie sarà Sarah Watson (creatrice della serie TV "The Bold Type") che potrà contare sul supporto di Richard Donner, regista dell'indimenticabile pellicola originale. Saranno coinvolti anche la Amblin Entertainment (la compagnia di produzione cinematografica e televisiva fondata dal regista statunitense Steven Spielberg) e la Warner Bros.

Insomma, non ci resta che aspettare per saperne di più!