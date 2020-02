Il selfie di Courteney Cox e Jennifer Aniston fa impazzire i fan di Friends

Pochi giorni fa, l'11 febbraio, Jennifer Aniston ha compiuto (incredibile, ma vero) 51 anni e per festeggiare il compleanno della sua amica ed ex collega, l'attrice Courteney Cox ha postato sui social un selfie molto particolare che ha mandato letteralmente in tilt i fan di "Friends".

Nella foto postata sull'account Instagram dalla Cox, le due attrici sembrano assolutamente identiche. Courteney, infatti, si è sistemata i capelli e ha indossato gli occhiali con il chiaro intento di somigliare all'amica (riuscendoci, tra l'altro, benissimo!).

Nella didascalia la Cox ha scritto: «Non importa quanto tu ci possa provare... c'è solo una Jennifer Aniston. Buon compleanno, mia carissima amica».

Inutile dire che, a parte che per la reunion, i fan di Friends sono immediatamente impazziti per questa incredibile somiglianza e in tantissimi hanno postato un commento.

Non sono mancati anche i commenti postati da altre celebrità, come Reese Whiterspoon, David Spade, Mindy Kaling e Rachel Zoe. Lo stilista Eric Buterbaugh, per esempio, ha commentato: «Questo è il miglior post Instagram di sempre». Come dargli torto?

(Credits photo: Instagram/courteneycoxofficial)