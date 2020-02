Basta pagelle: in una scuola di Modena si daranno i voti con le emoticon

L’Istituto comprensivo Rodari di Modena ha deciso di avviare una sperimentazione per quanto riguarda i voti di fine quadrimestre. I bambini non riceveranno più le normali pagelle con i voti degli insegnanti, bensì una scheda con varie voci alle quali loro stessi dovranno rispondere segnando una delle emoticon disponibili. In sostanza, gli alunni faranno un’autovalutazione che poi verrà messa a confronto con quella dei maestri per arrivare a un giudizio complessivo.

Al momento questa sperimentazione riguarderà solo le classi prime ma se avrà successo verrà estesa anche alle altre. Lo scopo della scheda di autovalutazione è quello di dare maggiore responsabilità agli alunni.

L’iniziativa rientra nel progetto “Oltre la disciplina”, nel quale sono stati coinvolti anche i genitori degli studenti. L’Istituto ha anche smesso di inserire i voti sul registro elettronico per favorire l’incontro tra docenti e le famiglie e per far sì che si crei e si mantenga un rapporto proficuo, soprattutto per gli alunni.