"La tua auto è su PornHub": se parcheggi male potresti finire sul sito per adulti

Si tratta di un'operazione di guerrilla marketing, messo in piedi da alcuni studenti dell'IED di Roma. In questi giorni, sui parabrezza delle macchine parcheggiate in maniera indegna sono spuntati dei biglietti, che recitano così: "La tua auto è su PornHub". Lo scopo è chiaro. Con questa iniziativa si vuole sensibilizzare gli automobilisti a un corretto uso dell'automobile e del parcheggio. Chi ferma e scende l'autovettura lasciandola in seconda fila, ad esempio, o sulle strisce pedonali commette "una cosa sconcia".

"Umiliare", quindi il parcheggiatore indisciplinato, collegandolo direttamente al sito di filmati porno più conosciuto della rete. Perché sul volantino è presente un codice QR, che riporta alla sezione del portale denominata "Italian Wild Parking", dedicata proprio agli automobilisti sconci.

A diffondere la notizia è stata una studentessa, che su LinkedIn ha condiviso le foto delle macchine con il flyer.

"Sicuramente i principali interessati si saranno guardati attorno sgomenti e con estremo senso di imbarazzo, perché "finire" accidentalmente su un sito per adulti sortisce proprio questo effetto", ha scritto sul social. "Non uno scherzo, non una presa in giro, ma una incredibile azione di #guerrillamarketing da parte di un gruppo di studenti dello IED di Roma il cui obiettivo era quello di sensibilizzare i cittadini romani sul problema dei parcheggi selvaggi con un #messaggio #chiave chiaro e forte: "Parcheggiare male è sconcio".

(Fonte: leganerd.com)