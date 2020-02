L'ex stella Nba Wade sostiene il figlio 12enne che ha scelto di diventare donna

Il campione di basket Dwyane Tyrone Wade, che dal 2003 al 2019 ha militato nella NBA (giocando per i Miami Heat, i Cleveland Cavaliers e i Chicago Bulls), ha recentemente parlato della delicata scelta di suo figlio Zion.

L'ex stella Nba ha scelto il salotto dello show televisivo di Ellen DeGeneres (da anni impegnata nella causa LGBTQ+) per svelare che suo figlio 12enne ha deciso di essere donna. Wade ha raccontato che un giorno Zion è tornato a casa e ha detto ai genitori: "Sono pronto, ho scelto di essere una donna. Da questo momento in poi chiamatemi Zaya".

L'ex stella dei Miami Heat ha aggiunto che di fatto Zion era transgender, anche se era stato definito maschio alla nascita. Ma che ora si sente pronto a fare una scelta.

Il campione e sua moglie Gabrielle Union sanno benissimo quanto la questione sia importante e quindi, ha raccontato Wade, credono sia fondamentale "essere aperti e disponibili di fronte a qualsiasi problema sollevato dal loro figlio (o meglio figlia), ascoltarlo e supportarlo in qualsiasi caso, se riguarda la sua felicità".

Wade, a conclusione della sua intervista, ha raccontato che secondo lui "non c’è nessun motivo di esistere se cerchi di essere un qualcuno che non sei veramente. Bisogna essere veri, bisogna seguire i propri sentimenti più intensi disinteressandosi di tutti gli stereotipi che circondando il mondo di oggi". Convinti di questo, lui e sua moglie hanno fin da subito rassicurato Zaya dicendole: «L’importante è che accetti te stessa, mamma e papà ti ameranno sempre e comunque».

why dwyane wade’s public statements about his daughter are so important. #highnoon pic.twitter.com/lMoH84bM8S