La terzogenita di Michelle Hunziker vorrebbe morire per conoscere Dio

Michelle Hunziker ha 3 figlie. Oltre ad Aurora, che conosciamo tutti bene, ci sono anche due meravigliose bambine avute da Tomaso Trussardi, Sole di 7 anni, e Celeste di 5 anni. Ed è proprio la terzogenita che oggi è sotto la luce dei riflettori. La presentatrice svizzera ha, infatti, condiviso con i suoi fan alcune domande che la piccola si sta ponendo in questa fase della sua crescita.

Secondo quanto spiega Michelle sui social, Celeste è alle prese con la religione e si sta interrogando sull'esistenza di Dio. La piccola, ha riferito la soubrette, vorrebbe morire per conoscerlo. "Cos’è l’eternità?", ha chiesto la bimba. Dal canto suo, la madre non sapeva bene cosa rispondere: questa è una domanda che lascia senza parole. Dare una risposta non è per niente facile. "Mamma allora io voglio morire perché voglio conoscere Dio", ha sentenziato la figlia. "No amore, devi vivere bene questa vita sulla Terra", è stata la replica della madre.

Michelle si è trovata indubbiamente in difficoltà. I bambini spesso fanno dei ragionamenti che sfuggono agli adulti e che lasciano perplessi per la loro profondità.