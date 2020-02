Il circo dei delfini più crudele del mondo chiude per sempre

Era definito il "circo dei delfini più crudele del mondo", perché gli animali erano costretti a vivere in condizioni estreme. Dopo anni di proteste, l’Indonesian Travelling Circus di Wersut Seguni chiude i battenti. Finalmente. Mai più delfini maltrattati. La decisione è arrivata dal ministero dell’Ambiente indonesiano: non ha rinnovato i permessi al circo degli orrori.

Gli attivisti hanno vinto. Era circa un decennio che andavano avanti nella loro lotta di porre fine a questo massacro. I delfini venivano lasciati fuori dall'acqua, dovevano saltare su anelli di fuoco, prendevano il cibo direttamente dalle mani degli spettatori, come fossero animali domestici. Uno strazio. Non solo, gli animali venivano presi dal loro ambiente, messi in vasche piccolissime e trasportati di città in città solo per fini di spettacolo.

Guardate con i vostri occhi, queste immagini sono raccapriccianti.

"I delfini erano costretti a esibirsi in piccole vasche piene di sostanze chimiche. Cinque volte al giorno i delfini si esibivano per il divertimento del pubblico, che li alimentava con piccoli pezzi di pesce durante lo spettacolo. Tenuti appunto senza cibo per poi avvicinarsi ai visitatori in cerca di qualcosa da mangiare". Queste sono le parole delle associazioni animaliste. Per fortuna tutto questo ora sarà solo un lontano ricordo.