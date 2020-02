23enni italiani girano un porno davanti alle pagode di Bagan: scoppia la polemica

Cresce lo sdegno sul web per un video porno di 12 minuti girato a Bagan che utilizza come sfondo le celebri pagode, sito turistico più famoso del Paese, patrimonio UNESCO, ma, soprattutto, principale luogo sacro della ex Birmania.

Il video, a quanto pare, è stato girato da due italiani di 23 anni e pubblicato su PornHub dove la coppia conta circa 81.000 seguaci e oltre 35milioni di visualizzazioni video da quando si è iscritta (11 mesi fa).

Il video in questione nelle scorse ore è stato già visto oltre 250mila volte, ma (per ovvi motivi) ha ottenuto più critiche che like. E la polemica ha ben presto varcato i confini della piattaforma per diffondersi sui social dove in tantissimi hanno criticato il comportamento degli autori del video.

Accanto a questa polemica, però, sono stati sollevati molti dubbi sulla sicurezza del sito, che è costantemente sorvegliato da un imponente sistema di sicurezza, con tanto di guardie armate a presidio. In molti, infatti, si sono chiesti come abbiano fatto i due giovani a sfuggire ai controlli e a girare senza essere visti il video incriminato.

(Credits photo: ndtv.com)