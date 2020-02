Il figlio di Luke Perry è un wrestler e sui social mostra il suo fisico scolpito

Si chiama Jack ed è il figlio 22enne di Luke Perry: su Instagram è già una star perché è un wrestler e ha un fisico scolpito e perfetto che ama mostrare pubblicando selfie e foto che fanno il pieno di like.

Il suo nome d’arte nel wrestling è Jungle Boy e, proprio prima del suo ultimo incontro sul ring, ha postato una foto che si è scattato in bagno davanti allo specchio a torso nudo, con gli addominali ben in vista.

Poco dopo ha pubblicato anche un video che lo ritrae all’opera durante l’incontro della All Elite Wrestling durante il quale ha affrontato Maxwell Jacob Friedman. Jack Perry alla fine ha perso ma si è comunque fatto valere e, come mostra il video, nella sua esibizione ha dimostrato di essere molto agile e atletico.

In un’intervista per Entertainment Weekly, tempo fa Jack ha raccontato che suo padre Luke assisteva ai suoi incontri di wrestling in incognito per non farsi riconoscere dai fan e per non attirare l’attenzione: “All’inizio devi fare incontri anche in edifici squallidi – ha raccontato il 22enne – in magazzini e posti così. Lui è sempre venuto a tutti gli appuntamenti. Veniva e poi se ne andava, spesso indossava un travestimento”.

Il giovane atleta ha raccontato che anche suo padre da ragazzino era un appassionato di wrestling dunque probabilmente questa passione l’ha ereditata da lui, anche se, a differenza di Luke che ha trovato la sua strada nel cinema, il figlio Jack l’ha trovata sul ring.