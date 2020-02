Morta la presentatrice britannica Caroline Flack, si è suicidata

Caroline Flack era una presentatrice britannica di grande successo: di recente aveva condotto X-Factor e il reality show Love Island, un programma molto seguito e amato dal pubblico. Nonostante il successo, però, Caroline negli ultimi mesi ha vissuto un periodo molto difficile che l’ha portata al suicidio: sabato scorso la 40enne è stata ritrovata morta nel suo appartamento di Londra ne quartiere di Islington.

La conferma è arrivata dalla famiglia di Caroline, poi l’avvocato ha confermato che si è trattato d suicidio. La ragione del profondo malessere vissuto dalla donna sarebbe riconducibile a un episodio risalente allo scorso 12 dicembre: quella sera la presentatrice si trovava in casa con il suo fidanzato, l’ex tennista Lewis Burton e, dopo aver letto alcuni messaggi sullo smartphone di lui, lo avrebbe aggredito con una lampada mentre lui stava dormendo, causandogli una profonda ferita alla testa.

Quando poco dopo sono arrivati i poliziotti e i soccorsi, chiamati da Burton, la scena trovata sembrava quella di un delitto in quanto i due erano entrambi ricoperti di sangue. Caroline è stata arrestata e poi liberata su cauzione, con il divieto di contattare il fidanzato. In seguito lei si è dichiarata non colpevole, mentre lo stesso fidanzato aveva deciso di non sostenere le accuse e persino di difenderla pubblicamente su social.

Dopo settimane di silenzio, lei è ricomparsa su Instagram nel giorno di San Valentino, proprio poche ore prima del suicidio, quando ha pubblicato alcune foto che la ritraggono insieme al suo cane Ruby. Lewis, invece, in questa giornata le ha dedicato un “Ti amo” sempre sui social. Il 4 marzo sarebbe iniziato il processo per quanto accaduto e Caroline non avrebbe retto la pressione, forse anche a causa dallo stop forzato al suo lavoro. La nuova stagione di Love Island, infatti, è iniziata senza di lei, sostituita dalla collega Laura Whitmore che adesso si è detta senza parole. In passato Caroline ha fatto parlare di sé per aver avuto una relazione con Harry Styles degli One Direction quando lui aveva solo 17 anni lei 31, e per un presunto flirt con il Principe Harry.