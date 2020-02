Ecco la sedia per stare seduti a gambe incrociate alla scrivania

Chi lavora davanti al computer trascorre molte ore seduto e spesso diventa davvero difficile riuscire a mantenere la postura corretta per molto tempo. Tante persone, inoltre, tendono a stare sedute scomposte, oppure accavallano le gambe senza rendersi conto di danneggiare la propria schiena.

Per rimediare ai dolori causati da una vita troppo sedentaria il consiglio è sempre quello di fare attenzione alla postura e soprattutto di fare anche molto movimento. Oggi, però, arriva un aiuto in più: si tratta della Soul Seat, una sedia rivoluzionaria che consente di stare seduti alla scrivania anche a gambe incrociate.

È stata ideata da un’azienda americana, la Health By Design, e ha lo scopo di far riposare piedi e gambe su un supporto rigido quando si sta per molte ore seduti. Il design di questa sedia è molto semplice ed essenziale: non ha lo schienale perché la posizione assunta a gambe incrociate porta il corpo ad assumere la postura corretta con la schiena dritta senza aver bisogno di un appoggio.

Questa sedia, insomma, è l’ideale per chi soffre di problemi di schiena ma anche per chi ha frequenti crampi muscolari alle gambe. È possibile acquistarla sul sito dell’azienda e, anche se non è proprio economica (costa in media 875 dollari, ossia poco più di 800 euro), potrebbe rappresentare un ottimo investimento per la propria salute.