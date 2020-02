Papà gioca a FIFA con i piedi mentre dà il latte alla figlia neonata

Una tenerissima storia è diventata virale sui social: il protagonista è Ryan, un 25enne che vive insieme alla sua compagna e alla loro figlia nata da poco nel Pembrokenshire, in Inghilterra. Il giovane papà è un accanito giocatore di FIFA e qualche giorno fa stava partecipando a una partita standard del Pro Club con alcun amici quando la sua bambina ha iniziato a piangere.

La piccola aveva fame e la mamma, Jodie, era sotto la doccia così Ryan è dovuto intervenire e ha trovato una soluzione geniale: ha preso in braccio sua figlia e ha iniziato a darle il latte con il biberon ma è riuscito anche a non abbandonare la partita in corso, iniziando a giocare con i piedi. Nel frattempo, la sua compagna è tornata nella stanza e non ha potuto resistere: ha filmato la scena e poi l’ha pubblicata sui social, facendo diventare famoso questo dolce papà.

When your wife leaves you in charge of the baby but the boys desperately need you on FIFA... pic.twitter.com/syL61XlHiY — ODDSbible (@ODDSbible) February 12, 2020

Come si vede nel vide, Ryan dà il latte alla sua bambina e nel frattempo riesce incredibilmente a usare il controller con i piedi per continuare a giocare la partita a FIFA: “O si trattava di richiamare Jodie, o di abbandonare il gioco o di far piangere la bambina. Non avrei fatto nessuna di queste cose – ha spiegato in seguito il 25enne - In quel momento stavo giocando con alcuni amici, quindi mentre caricavo il gioco, ho preparato un biberon, poi ho posizionato il piede sul controller e ho continuato a giocare”. La partita pare sia durata, tra l’altro, ben 20 minuti. Con questa sua trovata geniale, Ryan ha dato prova di essere un giocatore di livello pro ma anche un papà di livello pro, dimostrando che anche gli uomini sanno essere multitasking se vogliono.