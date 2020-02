Ecco le mascherine protettive che funzionano con Face ID

Le maschere per il viso sono diventate parte della nostra routine quotidiana, complice, il panico scatenato dal nuovo coronavirus. Per proteggersi da infezioni, germi e batteri, in molti indossano delle mascherine, specie a bordo di mezzi pubblici. Proprio a causa di questa elevata richiesta, le mascherine sono sempre meno reperibili e le poche forniture disponibili stanno diminuendo in fretta.

Uno dei problemi che alcune persone stanno riscontrando mentre indossano la mascherina è però l’impossibilità di utilizzare la funzione di riconoscimento facciale sul proprio smartphone. Un'artista di San Francisco, Danielle Baskin, ha pensato ad una possibile soluzione: ”Basta stamparci sopra la tua faccia", suggerisce.

Di recente la designer ha pubblicato un tweet che annuncia il suo nuovo servizio in grado di stampare il proprio viso su una maschera N95 per proteggersi da un'epidemia in corso, ed essere nel contempo in grado di utilizzare Face ID. Il tutto è possibile perché questa maschera “funziona con il software di riconoscimento facciale”, e si può quindi sbloccare il telefono evitando di toglierla. Tuttavia, le maschere sono ancora in fase di sviluppo e non è stato ancora dimostrato se potranno funzionare effettivamente.

(Fonte: faceidmasks)