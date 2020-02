Si cercano volontari per coccolare maialini orfani

Il Cotton Branch Animal Sanctuary, una organizzazione no profit della Carolina del Sud che si occupa del recupero di animali da fattoria vittime di maltrattamenti o di abbandono, ha recentemente lanciato attraverso i proprio canali social, un appello che ha catturato l'attenzione di molti.

L'organizzazione, infatti, cerca volontari disposti a coccolare i maialini rimasti orfani troppo presto con l'obiettivo di aiutarli a socializzare con l'uomo e prepararli all'inserimento in una famiglia prima di procedere con la loro adozione.

«Abbiamo bisogno di aiuto con la socializzazione dei maiali in modo che gli animali possano diventare adottabili. Cosa c’è di meglio che coccolare maialini?!?!» recita l'appello.

Ovviamente per rispondere all'appello non occorre essere in possesso di particolari requisiti: basta avere almeno 16 anni e tanto amore per gli animali.

Cotton Branch Animal Sanctuary già in passato aveva lanciato iniziative simili e da sempre lotta per sensibilizzare la gente sul tema del rispetto dei diritti degli animali, in particolare di quelli che vivono in fattoria.

(Credits photo: Facebook/Cotton Branch Farm Sanctuary)