Sfila in passerella in nome del body positivity

Honey Ross è la figlia 23enne di Jonathan Ross. In Gran Bretagna suo padre è una vera e propria leggenda: è un conduttore e comico davvero apprezzato. E ora anche la figlia sta per diventare una star. Honey ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda, durante la London Fashion Week, lo scorso venerdì. E ha stupito tutti grazie al suo look eccentrico. La giovane donna ha sfilato per il marchio VIN + OMI, con una parrucca rosa di zucchero filato e un make up coordinato, molto candy.

Per quanto riguarda l'abito, la ragazza indossava un mini dress - sempre di coloro rosa - molto stretto, con la scritta "REAL". Le sue curve, messe in bella mostra dall'outfit, sono state il simbolo della sfilata. Un inno alla body positivity in un settore, come quello della moda, in cui se ne sente il bisogno. Insieme a lei, in passerella, c'era anche Jo Wood - ex moglie di Ronnie Wood, chitarrista dei Rolling Stones, che con i suoi 64 anni ha sovvertito le regole della moda quando si parla di età delle modelle.

La sfilata di VIN + OMI è stata senza dubbio la più originale di tutti. Altri modelli indossavano abiti con frasi stampate come "RESIST", dalle dimensioni oversize, e con accessori e acconciature davvero fuori dal comune.

(Fonte: dailymail)