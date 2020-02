Alienstock 2020: il raid dell'Area 51 tornerà

Il primo appuntamento, nato su Facebook con il titolo di Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, o Official Alienstock Tour, si è tenuto il 20 settembre 2019 ma è risultato un vero flop, con appena 150 partecipanti.

Il concept dell’evento era dare il via a una invasione di massa all'interno della base militare segreta del deserto del Nevada, l'Area 51 appunto, che, secondo la leggenda, nasconderebbe i resti alieni del celebre incidente di Roswell del 1947.

Anche per le intimidazioni delle forze dell’ordine, l’Alienstock si è poi trasformato in un semplice festival musicale, una festa nel deserto con musica dal vivo, installazioni e performance di artisti nazionali ed internazionali. Grandi assenti: gli UFO!

Nonostante il clamoroso flop, il Bed & Breakfast noto come Little A’Le’Inn a Rachel, in Nevada, sembra si stia preparando per Alienstock 2020. Le date del nuovo evento sono al momento fissate per il 10, 11 e 12 settembre, salvo complicazioni dell’ultima ora che potrebbero far slittare il tutto al 2021.