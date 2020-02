Mascherato da Fausto Bertinotti infastidiva il vicino tirandogli frecce

Da mesi un operaio di 41 anni di Scortichino di Bondeno, comune in provincia di Ferrara, molestava il suo vicino di casa scoccando delle frecce contro la sua finestra. L’uomo, che per farlo si travestita da Fausto Bertinotti, è stato fermato dai militari ed arrestato con l’accusa di stalking.

La vittima, un uomo di 59 anni, assisteva a questi episodi di molestie nei sui riguardi da diverso tempo. Il vicino di casa disturbatore, infatti, era ormai solito colpire la finestra della sua abitazione con dei dardi che danneggiavano anche la sua auto.

Un notte lo stalker ha capito di essere stato colto in flagrante dai carabinieri e ha tentato la fuga in macchina, provando anche ad investire gli agenti. Nel corso della perquisizione, all'interno della sua abitazione sono stati trovati coltelli, una fionda con biglie d’acciaio, un passamontagna e un’uniforme da paracadutista dell’Esercito. Il 41enne, però, non risulta essere un ex militare e dunque non necessarie ulteriori indagini per venire a capo anche di questo insolito particolare.