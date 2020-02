Facebook testa Hobbi, una nuova app che ricorda Pinterest

Lo scorso luglio Facebook ha presentato l’Npe Team, un gruppo di lavoro che avrebbe realizzato progetti sperimentali. Uno di questi si chiama Hobbi: si tratta di una nuova app che il colosso americano sta già testando e che per alcune funzionalità ricorda molto Pinterest.

Con questa applicazione, infatti, gli utenti potranno raccogliere e organizzare foto e video dedicati ai propri progetti o ai propri hobby, come ad esempio la cucina, il giardinaggio, il fitness o qualsiasi altra cosa.

L’app non sarà social ma funzionerà solo come strumento per realizzare raccolte tematiche sui propri progetti, così anche da avere sempre a portata di mano un resoconto dei progressi fatti nell’attività che si sta svolgendo. L’unica parte social consisterà nella possibilità di condividere queste collezioni di foto e video con gli amici.

Come riporta The Information, per ora Hobbi è disponibile solo per dispositivi Apple ed esclusivamente in alcuni paesi, come USA, Spagna, Belgio, Ucraina e Colombia. È la quarta app sviluppata dall’Npe Team, dopo quella per creare meme Whale, che però è già stata eliminata, quella per chattare con nuovi amici chiamata Bump e quella musicale Aux.