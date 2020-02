GF Vip, Antonella Mosetti si scaglia contro la Elia: “È pazza e va curata”

Nella casa più spiata d’Italia, come al solito, litigi e battibecchi sono all’ordine del giorno. L’ultimo episodio in ordine di tempo riguarda Patrick e Antonella Elia: la showgirl avrebbe accusato il suo coinquilino di averla spinta durante una discussione.

Su questa storia è stata fatta poi luce dalla stessa produzione del programma che ha pubblicato il video della presunta spinta, in cui si vede chiaramente le cose non sono andate come raccontato dalla Elia. Nonostante questo, la showgirl ha continuato ad accanirsi contro Patrick, spalleggiata da altre concorrenti che la sostengono e che per questo hanno persino chiesto la squalifica dell’ex gieffino.

Sui social, invece, molti utenti si sono scagliati contro Antonella Elia e le sue bugie, difendendo Patrick che è stato accusato ingiustamente. Tra queste persone c’è anche Antonella Mosetti la quale ha ripreso con lo smartphone alcune scene della puntata del GF Vip in onda in quel momento e ha così commentato: “La Elia, ragazzi, è pazza e va curata proprio pesantemente – ha detto – in un centro d’igiene mentale. Non si può permettere a certa gente di andare in televisione così”. Che sia stata forse un po’ troppo dura nei confronti della concorrente del reality?