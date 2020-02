Valentino Rossi riceve una dedica dolcissima dalla sua Francesca

"A guardarti negli occhi mi ci perdo❣️ Buon Compleanno Amore!". È questa la dolcissima dedica che Francesca Sofia Novello ha fatto a Valentino Rossi nel giorno del suo compleanno. Il campione ha compiuto 41 anni domenica 16 febbraio e non poteva festeggiare meglio di così... tra le braccia della sua amata.

Ad accompagnare questa tenera frase, che è una citazione della canzone "Nessuno vuole essere Robin" di Cesare Cremonini, una foto della coppia al mare, stretti in un abbraccio romanticissimo. In pochissimo tempo il post su Instagram ha fatto il pienone di like: oltre 50mila. 50mila persone che in questo modo hanno celebrato l'amore.

I due stanno insieme da circa 3 anni. Il loro amore va a gonfie vele, tanto che Valentino sta prendendo in considerazione la possibilità di diventare allargare la famiglia e diventare padre. "Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata".