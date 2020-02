Tornano di moda le Crocs con la zeppa... ne sentivate la mancanza?

Con l'arrivo della bella stagione, tornano anche le scarpe adatte per sostenere il caldo e il sole. Oltre ai classici sandali, che permettono ai piedi di "respirare", quest'anno faremo i conto con un grande ritorno. Stiamo parlando delle Crocs (o simili) con un piccolo dettaglio in più, ovvero con la zeppa. Si parla della famosissima scarpa in gomma, perfetta per far riposare le gambe e adatta a chi è costretto a restare in piedi per più ore durante la giornata.

Non è una novità, questo tipo di calzature non sono bellissime, ma il loro successo sta proprio in questo. O si amano o si odiano, insomma. La versione con la zeppa unisce il confort alla moda, ed è disponibile in più varianti. C'è quella con un plateau più discreto, quelle con il tacco e quelle con un rialzo più importante. Per non parlare dei colori: ce ne sono un'infinità per esaudire le esigenze di tutti.

C'è anche una versione fashion, realizzata da uno stilista. Questo modello griffato a una zeppa di circa 13 centimetri, è colorato e decorato con una serie di charms e borchie che si possono cambiare a piacimento. Il prezzo non è molto accessibile: si parla, infatti, di 500 euro.

Esistono comunque tante imitazioni per chi non vuole rinunciare a scarpe del genere, ma vuole risparmiare.