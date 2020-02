Mucca fugge da macello e travolge una 17enne: la ragazza è in ospedale

L'episodio è accaduto questa mattina ad Abbiategrasso, dove una mucca ha travolto e ferito una ragazza di 17 anni che stava andando a scuola.

Poco dopo le 7 la giovane si trovava in piazza Cazzamini Mussi, nei pressi dall'Ospedale di Abbiategrasso, quando è stata improvvisamente caricata dall'animale.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, l'animale sarebbe riuscito a scappare da un vicino macello e, dopo, aver percorso le vie della città, si sarebbe imbattuto nella 17enne, travolgendola durante la sua corsa.

Immediato l'intervento del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla ragazza e l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano, dove le sono state diagnosticate diverse ferite serie, ma non gravi: la ragazza ha infatti riportato contusioni al collo, alla schiena e ad un braccio.

Intanto la mucca, individuata non molto lontano dal luogo dell'incidente, è stata abbattuta da un medico dell'Asl.