La figlia di Jude Law super sexy a un party

Jude Law è uno degli attori più affascinanti di sempre. Le sue storie d'amore non sono mai passate inosservate e nel tempo si è aggiudicato il soprannome di sciupafemmine. L'attore ha 5 figli, nati dalle sue relazioni più importanti. Tra queste spicca Iris, meravigliosa 19enne già molto famosa nel mondo della moda. Ed è proprio lei che oggi è sotto la luce dei riflettori. La ragazza ama molto la vita mondana... un po' come il papà, e ultimamente è stata paparazzata durante un party organizzato da Love Magazine.

Iris ha stupito tutti per il suo look mozzafiato. Portata in maniera sublime un abitino multicolor, molto mini e molto trasparente dal quale si intravedevano i capezzoli... complice anche il freddo di Londra. E i fan non si sono di certo fatti scappare questo "piccolo" dettaglio. La modella si è fatta accompagnare dal fidanzato ed è stata l'attrazione della serata. Con un padre così non poteva essere altrimenti. Iris ha i geni del fascino fin dalla nascita.

La 19enne è nata dalla relazione di Jude con Sadie Frost, e oggi lavora come modella per brand di alto livello (Burberry e Calvin Klein). Che dire... Iris è veramente meravigliosa e sarà sicuramente l'orgoglio di papà.