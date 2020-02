Fareste il bagno nell'acqua (sporca) utilizzata da vostra moglie?

"Secondo voi è giusto condividere la stessa acqua di mia moglie per farmi il bagno?". Questa è la domanda che un uomo misterioso ha fatto in un portale dedicato alle mamme. A quanto pare, questo personaggio ama rilassarsi nella vasca piena d'acqua utilizzata dalla consorte... forse un po' inquietante. In molti hanno risposto e parecchi si sono meravigliati di questa pratica ritenuta poco igienica.

L'acqua per il bagno, infatti, andrebbe cambiata ogni volta. Sicuramente questo è un modo per risparmiare sul consumo suo in casa, ma il fattore igienico ha il suo peso. E la moglie cosa dice in tutto questo? Sembra non preoccuparsene e per lei non è un problema condividere lo stesso bagnetto.

Il fatto più sconvolgente è che l'uomo ha ammesso di preferire la doccia come pratica quotidiana, ma quando la sua dolce metà si fa il bagno non riesce proprio a resistere. La tentazione di utilizzare la stessa acqua è tanta. Si tratta, quindi, di una vera ossessione. Tra marito e moglie del resto non dovrebbero esserci segreti e, quindi, condividere una cosa del genere non dovrebbe lasciare di stucco nessuno.