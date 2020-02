Spettacolo in cielo: Marte, Giove e Saturno affiancheranno la Luna

Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio abbiamo assistito alla Superluna ma quello non è l’unico spettacolo che il cielo ci riserva in questo periodo. Oggi e domani, infatti, la Luna ci regalerà un’altra incantevole visione, insieme a Marte, Giove e Saturno.

Questa mattina la Luna era in fase calante e dunque abbiamo visto solo una sottile falce: al suo fianco sono poi comparsi Marte e Giove. Il nostro satellite si trovava esattamente tra i due pianeti regalandoci uno spettacolo davvero bello da ammirare. Era abbastanza semplice riconoscere i due pianeti, in quanto Marte ha la sua tipica colorazione rossastra, mentre Giove ha grandi dimensioni. Per vedere questa congiunzione dei tre corpi celesti bisognava guardare in direzione sud-est.

Ma a questo magnifico terzetto, poco più tardi si è unito anche Saturno, che era visibile accanto agli altri due pianeti con la Luna al centro. Se vi siete persi lo spettacolo questa mattina, tranquilli, domani ci sarà una replica: nella mattina del 20 febbraio, infatti, in cielo si ripeterà la stessa identica scena e sarà visibile dalle 5:30 alle 6:30 circa del mattino, con l’unica differenza che, rispetto a oggi, la Luna sarà ancora più sottile poiché si sta avvicinando alla fase di novilunio che si verificherà il 23 febbraio. Se non volete perdervi questo evento eccezionale, dunque, domattina dovrete alzarvi all’alba, un piccolo sacrificio per il quale, però, varrà sicuramente la pena.