Questa capra è cosi "fascinosa" che è diventata una star

Si mette in posa come una vera modella, però è una capra. Si chiama Remos ed un animale dal fascino irresistibile. Non solo cani e gatti, quindi, anche le caprette possono essere bellissime. E possono diventare delle star. Ahmad Fadzir è il suo proprietario e, vedendo la sua bellezza, un giorno ha deciso di scattarle delle foto e condividerle in rete. Risultato? Remos è piaciuta a tutti. E anche lei sembra consapevole del suo fascino innato. Ha solo 11 mesi ed è già famosissima.

È un animale davvero particolare. Sembra quasi sorridere all'obiettivo e il suo ciuffo arrotolato lo rende un po' rock. A parte i like e i commenti positivi. Remos ha ricevuto tantissime richieste di acquisto... del resto, chi non vorrebbe avere una capretta così fotogenica? Ma Fadzir se la tiene solo per sé. Un esemplare così bello non può di certo farselo scappare.

La capra, tra le altre cose, sembra essersi resa conto di quello che sta succedendo intorno a lei, tanto che divertita ammicca alla macchinetta fotografica e appare contenta di farsi immortalare in tutto il suo charme.