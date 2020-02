Al Pacino, la giovane fidanzata lo ha lasciato: “Difficile stare con lui”

Dopo due anni d’amore, la storia tra Al Pacino e l’attrice israeliana Meital Dohan è finita: 79 anni lui, 40 lei, alla fine sembra che la differenza d’età li abbia divisi. 39 anni, in effetti, non son pochi e alla fine lei si è resa conto di non riuscire più a tollerare alcuni aspetti del suo compagno.

“È difficile stare con un uomo così vecchio – ha detto l’attrice, come riporta il Corriere – persino se l’uomo in questione è Al Pacino. Il divario d’età è difficile, sì. Ho provato a negarlo ma ora è già un uomo anziano a dire la verità. Quindi, anche con tutto il mio amore, non è durata”.

L’età è solo uno dei due motivi principali che hanno portato alla rottura: il secondo sarebbe l’avarizia dell’attore che, a quanto pare, in due anni ha regalato alla sua fidanzata solo ed esclusivamente fiori. “Non gli piace spendere soldi – ha rivelato Meital – ho litigato con lui e l’ho lasciato ma ovviamente lo amo e lo apprezzo molto. Sono contenta e onorata di essere stata la sua fidanzata. Spero che resteremo buoni amici”.