62enne stabilisce il nuovo record mondiale di plank: è rimasto in posizione per oltre 8 ore

George Hood ha 62 anni ed è un ex marine: nonostante l’età avanzata, evidentemente la sua preparazione atletica è ancora ad alti livelli come ai tempi della gioventù, visto che è riuscito a stabilire il nuovo record mondiale di plank con un esercizio durato ben 8 ore, 15 minuti e 15 secondi.

Hood è riuscito a superare un record stabilito ormai 4 anni fa da Mao Weidong, un giovane agente speciale della polizia cinese residente a Pechino: nel 2016 il poliziotto riuscì a restare nella posizione da plank per ben 4 ore e 26 minuti. Quello fu un record clamoroso ma oggi, di fronte all’impresa dell’ex marine, sembra quasi un esercizio semplice, considerando che Hood lo ha battuto restando in posizione per il doppio del tempo.

Questa incredibile impresa è stata ovviamente riportata ovunque, anche sui social, ed è stata certificata ufficialmente dal Guinness World Records. Hood è riuscito a rimanere immobile per così tanto tempo idratandosi con una bottiglia d’acqua e una cannuccia e ascoltando la sua playlist musicale preferita: “Due anni fa ero riuscito a durare addirittura 10 ore – ha raccontato – ma non c’era un ente ufficiale che potesse certificare il record”. Chissà, questo potrebbe essere il futuro obiettivo; intanto Hood ha deciso di donare gli incassi dell’evento a un’associazione benefica che si occupa di malattie mentali.