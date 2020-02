Insulti sessisti per l'arbitro donna, ma il portiere di 11 anni la difende e ferma la partita

Una bella storia di rispetto e civiltà viene dalle Asturie, in Spagna, dove un ragazzo di 11 anni, Diego Pablo Hernandez, giovane portiere della squadra di calcio giovanile Aviles Stadium, ha fatto interrompere la partita per difendere l’arbitro 19 enne Ana Lopez, presa di mira dalle offese di alcuni papà presenti sugli spalti. "Non vedete che sta piangendo? State zitti!", questa la frase rivolta a chi stava insultando l'arbitro con insulti di stampo maschilista. Diego Pablo ha poi continuato urlando verso chi insultava, dopo aver interrotto il gioco: "Stai zitto e lascia stare l’arbitro. Stop! Stop!".

Il ragazzo per dimostrare tutta la sua solidarietà alla giovane, si è avvicinato a lei dicendole parole di grande conforto: "Stai andando bene". Un gesto di grande umanità da parte di un ragazzo di appena 11 anni che ha commosso la stessa Ana Lopez. I due ragazzi nei giorni scorsi si sono incontrati: "Sei un esempio per la società" ha detto Ana Lopez rivolgendosi a Diego. L'arbitro ha anche ricordato con grande amarezza che non è la prima volta che accade una cosa del genere. Già in passato aveva assistito a episodi di sessismo davanti a dei bambini. Diego Pablo le ha confermato tutta la sua solidarietà, augurandosi che episodi del genere non possano accadere mai più. Davvero un esempio di grande maturità per un bambino di 11 anni.